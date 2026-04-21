【楽プラ スナップカー JZA80 スープラ 1996】 9月 発売予定 価格：4,180円 アオシマは「楽プラ スナップカー」シリーズから1/24スケールプラモデル「JZA80 スープラ 1996」3種を9月に発売する。価格はそれぞれ4,180円。 本製品は1996年にトヨタが生産した形状の「トヨタ・スープラ」を再現したプラモデル。接着剤を使わずに組み立