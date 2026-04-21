インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、好きな「ポテトチップス」を投票で募り、ランキングとして発表しています。2026年4月20日時点で集まった7265票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《ポテトチップス》もランクイン？TOP10を見る！3位は「 堅あげポテト うすしお味」（カルビー）でした。回答者からは「普通のポテトチップスじゃ味わえ