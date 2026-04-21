衆院議員定数1割削減を含む連立政権合意書を報道陣に示す自民党の高市早苗総裁（右）と日本維新の会の吉村洋文代表＝2025年10月20日（写真：共同通信社）自民党が圧勝した2月の衆院選後初の衆院選挙制度協議会が4月16日に開かれた。現行の議員定数465から約1割に当たる45削減で合意し、今国会での法案提出を目指す自民・維新に対し、比例代表の大幅削減を警戒する野党は反発を強める。だが、衆院選前は中選挙区制を視野に入れた抜