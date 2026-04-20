茨城県に実在した遊園地「ガマランド」を舞台にした中編ファウンドフッテージホラー『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』が４月24日(金)より公開。初日より各劇場にて先着で配布される、来場者ならぬ“入園者”プレゼントが発表された。気鋭の映画レーベルNOTHING NEW製作、アナクロ系YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」の西井紘輝が監督を務める本作。とあるVHSに映し出された、ガマランドに向かった沢田美由紀なる女性