茨城県に実在した遊園地「ガマランド」を舞台にした中編ファウンドフッテージホラー『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』が４月24日(金)より公開。初日より各劇場にて先着で配布される、来場者ならぬ“入園者”プレゼントが発表された。

気鋭の映画レーベルNOTHING NEW製作、アナクロ系YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」の西井紘輝が監督を務める本作。とあるVHSに映し出された、ガマランドに向かった沢田美由紀なる女性をめぐる、不可解な物語が描かれる。

入園者プレゼントはQRコード付きのカセットテープ型カード。裏面のQRコードから、ガマランドへの道中で沢田美由紀が聴いていたプレイリストにアクセスできる。収録されている楽曲名はこちら。

「あのね、笑って」千里真梨子

「ハート・ブロークン」水谷修司

「I did Love…」香坂智美

平成初期っぽさがすごい。それぞれの楽曲は、とある限定映像とともに再生されるそうだ。沢田美由紀の行方を追う手がかりは、彼女が残したこのカセットテープだけだという。また、内容に関する口外・SNS投稿は禁止されている。数量限定なのでお早めにどうぞ。

特典名：カセットテープ型カード(“沢田美由紀のプレイリスト”)

配布日：2026年4月24日(金)公開初日より配布開始

対象：本作を鑑賞の来場者(先着)

会場：各上映劇場にて

※数量限定のため、なくなり次第終了

※QRコードの読み取りは上映終了後を推奨

※内容に関する口外・SNS投稿はお控え下さい

『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』

2026年４月24日（金）より全国順次公開

監督・脚本・編集：西井紘輝

企画・製作・配給：NOTHING NEW

制作プロダクション：フィルムエストTV／テレビ朝日映像