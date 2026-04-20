【あみあみ：「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック アビスアイ」抽選販売】 抽選期間：4月20日～4月22日13時59分 当選発表：4月23日 通販サイト「あみあみ」は、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック アビスアイ」の抽選販売を実施している。抽選期間は4月22日13時59分まで。当選発表は4月23日に行なわれる予定。 本抽選は、通販サイト