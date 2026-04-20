アサヒビールの「クリアアサヒ」アサヒビールが、第三のビール「クリアアサヒ」の仕様を変更し、通常のビールとして発売する検討に入ったことが20日分かった。10月の酒税改正でビール類の税率が統一されるため、第三のビールの麦芽比率などを変え、税率が下がるビールに「昇格」させて売り出す計画が相次いでいる。アサヒも続けば大手4社が出そろうことになる。酒税改正は、発泡酒と第三のビールの税率を引き上げる一方、ビー