スクウェア・エニックスは4月20日、同社の役職員や「ファイナルファンタジーXIV」関係者の社会的評価を下げる内容の動画を動画共有サイトに投稿していた人物を特定し、和解が成立したと発表しました。和解内容には、謝罪、解決金の支払い、今後同様の行為を行わないことが含まれています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■発信者情報開示で投稿者を特定今回の発表は、3月9日に公表したハラスメント行為へ