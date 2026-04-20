スクエニ、FF14関係者への名誉毀損に厳正対応　誹謗中傷動画の投稿者を特定し和解

スクウェア・エニックスは4月20日、同社の役職員や「ファイナルファンタジーXIV」関係者の社会的評価を下げる内容の動画を動画共有サイトに投稿していた人物を特定し、和解が成立したと発表しました。

和解内容には、謝罪、解決金の支払い、今後同様の行為を行わないことが含まれています。

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■ 発信者情報開示で投稿者を特定

今回の発表は、3月9日に公表したハラスメント行為への対応に続くものです。

同社は前回、「ファイナルファンタジーXIV」スタッフの評価をおとしめる内容の記事を掲載していたウェブサイト「ネトゲ速報（旧 FF14速報）」の管理者を特定し、サイトの閉鎖や謝罪文の掲載、解決金の支払いを条件に和解したと明らかにしていました。

4月20日に新たに公表したのは、動画共有サイトに投稿されていた動画への対応です。

同社によると、問題の投稿者について発信者情報開示請求を行い、裁判所が申立てを認めたことで人物を特定。その後、協議を経て和解が成立しました。

なお、今回の発表時点で、問題の動画と投稿アカウントはいずれも公開停止となっているとのことです。

■ 悪質ハラスメントへ厳正対応

スクウェア・エニックスは2025年1月、「カスタマーハラスメントに対する対応方針」を公表しています。社会通念上相当な範囲を超える行為に対しては、サービス提供の停止や法的措置を含めた対応を行う姿勢を示しています。

対象となる行為には、インターネット上での誹謗中傷や個人攻撃、加害予告、過度な要求、差別的言動、プライバシー侵害などが含まれます。

今回の発表でも、同社は今後すべての商品・サービスの提供に関連する悪質なハラスメント行為に対し、法的措置を含め厳正に対処していくと説明。あわせて、引き続き理解と協力を求めています。

＜参考・引用＞

スクウェア・エニックス（@squareenix_jp）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042006.html