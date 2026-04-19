県内外のバイク愛好家が一同に集う「バイクミーティング」が19日、板野町で開かれています。このイベントは板野町の徳島工業短期大学がオープンキャンパスに合わせて開催しました。会場となった大学の駐車場には、往年の名車から、オフロードバイク、個性豊かなカスタムバイクなど、県内外から600台を超えるマシンが集結しました。訪れた人たちは互いの愛車を写真に収めたり、オーナー同士でエンジ