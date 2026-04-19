女性、高卒、二等陸士出身という異例の経歴ながら、陸上自衛隊の幹部にまで駆け上がった有薗光代氏。自分の道をがむしゃらに突き進んでいた彼女の生き方を変えたのは、「夫の余命宣告」という試練だった……。前編記事はこちら→夫の「余命110日」を告げられた帰り道…元女性自衛官が涙より先に口にした「ある言葉」初の著書『セルフスタータ― 自分で自分を動かすスキル』で注目の有薗氏が、当時の経験を通じてつかんだ「人生で本