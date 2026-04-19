子供の将来を心配するのは親の常。しかし、その心配の方向性が世間の感覚とズレていると、思わぬ反発を招くこともあるようだ。ガールズちゃんねるに1月下旬、「子供をオタクにしない方法」というトピックが立ち、大きな物議を醸したので紹介したい。トピ主は小学3年生と1年生の子供を持つ母親で、子供たちが将来オタクになるのではないかと危惧しているという。「せめてコミュニケーションの取れる清潔感あるオタクに」トピ主の子