帝京長岡3年FW岡中舜「本当に悔しかった」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国9地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・帝京長岡vs鹿島アントラーズユースから。2-4の敗戦を喫した帝京長岡だが、先制ゴールをマークしたFW岡中舜はチームメイト、相手にもいた中学時代の仲間の姿に奮起をし続けてきた。ただの1試合ではない、特別な思いをプレーで表