転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月9日、257人の社会人男女を対象に実施した「2026年 退職に関する意識調査」の結果を発表した。退職への抵抗感「下がっている」...83.3％今回の調査では、退職への抵抗感について聞くと、「下がっている派」が83.3％と大多数を占めた。内訳は「とても下がっている」が12.1％、「下がっている」が30.7％、「どちらかといえば下がっている