退職の抵抗感が下がっている理由　3位「無理をし続けることへのリスク」、2位「石の上にも三年の価値観が消えた」、1位は？

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月9日、257人の社会人男女を対象に実施した「2026年 退職に関する意識調査」の結果を発表した。

退職への抵抗感「下がっている」...83.3％

今回の調査では、退職への抵抗感について聞くと、「下がっている派」が83.3％と大多数を占めた。内訳は「とても下がっている」が12.1％、「下がっている」が30.7％、「どちらかといえば下がっている」が40.5％だった。年代別では20代が85.3％で最多で、50代が85.2％、40代が84.2％、30代が79.5％と続いた。

続いて、「退職の抵抗感が下がっている理由」を聞くと、「次の選択肢や求人が多いから」が46.7％で最多となった。次いで「石の上にも三年の価値観が消えた」が43.0％、「無理をし続けることへのリスクを感じる」が39.3％となった。

また、退職代行に対する意識では、「肯定的に捉えているが、使わない」が49.4％で最多となり、「否定的に捉えている」が33.9％、「否定的に捉えているが、使うかもしれない」が10.1％、「自分が辞める際も選択肢に入る」が6.6％という結果となった。

退職検討時期...「入社1年以内」27.6%

退職を検討する可能性がある時期については、「入社1年以内」が27.6％で最多、「入社半年以内」が20.2％、「入社3ヶ月以内」が16.3％と続いた。

また、退職に影響する要因としては、「経済（物価高と給与の関係）」と「人間関係（尊敬する同僚の有無）」がともに55.6％でトップとなり、「自分の将来（数年後の市場価値）」も54.9％と高い水準となった。

続いて、現在、退職の検討の有無を聞くと、「検討している」は26.5％だった。年代別では30代が38.5％で最多、次いで20代が27.9％、40代が19.3％、50代が14.8％と続いた。

調査は2026年2月18日〜24日にインターネットで行われ、対象者は社会人男女のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。有効回答数は257人。