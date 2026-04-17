インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、好きなピザを募る「ピザの種類」ランキングを投票で募っています。2026年4月17日時点で集まった1052票でのランキングを紹介します。【1〜10位】4位は《アメリカのピザ》の王道？TOP10を見る！3位は、4種類のチーズをトッピングした「クアトロ・フォルマッジ」でした。回答者からは「4種類のチーズが1つになった