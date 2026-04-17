インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、好きなピザを募る「ピザの種類」ランキングを投票で募っています。2026年4月17日時点で集まった1052票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】4位は《アメリカのピザ》の王道？ TOP10を見る！

3位は、4種類のチーズをトッピングした「クアトロ・フォルマッジ」でした。回答者からは「4種類のチーズが1つになった、チーズ好きのためのピザ」「『クアトロ・フォルマッジ』は4種類のチーズが合わさることで、より濃厚なチーズの味わいを楽しめるピザです。チーズ好きにはたまりません」といった声が寄せられていました。

2位には照り焼きソースが特徴の「照り焼きチキン」がランクイン。「幼い頃から食べていて、子どもから大人まで万人に愛されている飽きない味です」「照り焼きチキンと甘いソースがおいしすぎる」などの回答が見られました。

そして、1位は、トマト、モッツァレラチーズ、バジルを主に使った「マルゲリータ」でした。回答では「具材がシンプルなのにおいしい。そんなに価格も高くないですし、おなかもいっぱいになるので幸せな気分になります」「トマトとモッツァレラチーズ、バジルのシンプルな組み合わせがやっぱり一番おいしいです」などのコメントが集まっていました。

