アニメ化もされた人気マンガ『ハイキュー!!』や、国際大会での日本代表選手の活躍もあり、盛り上がりを見せるバレーボール。しかし少子化や過疎化により競技人口の減少という課題にも直面している。そこで日本バレーボール協会は2018年に”ある出場資格”を用いた中学生向けのバレーボール大会を提案。これまで、その提案を元に全国でユニークなバレーボール大会が開催されてきた。この大会の提案者でもある日本バレーボール協会（