初心者オンリーのバレーボール大会が大盛況

アニメ化もされた人気マンガ『ハイキュー!!』や、国際大会での日本代表選手の活躍もあり、盛り上がりを見せるバレーボール。しかし少子化や過疎化により競技人口の減少という課題にも直面している。そこで日本バレーボール協会は2018年に”ある出場資格”を用いた中学生向けのバレーボール大会を提案。これまで、その提案を元に全国でユニークなバレーボール大会が開催されてきた。この大会の提案者でもある日本バレーボール協会（以下JVA）と、実際に大会を実施した岐阜県と東京都の方々にお話を伺った。

参加資格は初心者であることphoto by Shutterstock

新しいスポーツにチャレンジする際のハードルの１つに「経験値」がある。部活動やサークルなどの勧誘で「初心者大歓迎」と言われても、周囲が経験者ばかりの環境に飛び込むのは勇気がいる。そんな初心者を救済するのが日本バレーボール協会が推奨する「中学生ビギナー交流大会」だ。大会は都道府県ごとに開催されていて、細かいルールはそれぞれの主催者に委ねられているが、基本的には中学校からバレーボールを始めた中学１、２年生を対象とした大会。つまり、参加資格は「バレーボールのビギナーであること」なのだ。

「以前から、どうやって競技人口を増やすか、が課題でした。バレーボールは中学生になってから始める子どもも多いのですが、当然、小学生の時からバレーボールをやっている子の方が競技歴が長い分、上手ですよね。そのため、中学で始めた子が挫折してしまうこともあるようです。そうした中学校から始めたビギナーの子にも、せっかく始めたバレーボールに継続的に接してもらいたいという思いから、こうした大会がはじまりました」

と話すのは、バルセロナオリンピック出場経験を持つ、元バレーボール男子日本代表選手で、現在は日本バレーボール協会競技普及チームディレクターを務める大竹秀之氏だ。本事業は、北海道から九州までエリアごとに９つのブロックに分けて管轄しており、大会の詳細については各ブロックごとに異なるという。

「各地で、それぞれ状況が異なりますから、開催時期や大会プログラムなどもブロックごとに任せるなど柔軟性を持って実施しています」（大竹氏）

たとえば、東海ブロックでは「今年は静岡で開催したので翌年は岐阜県で」といったように県が持ち回りで大会を行っているそうだ。

定員オーバーするほどの大盛況

しかし、いきなりビギナー中心の大会を開催して、参加者は集まるものなのだろうか。実際に大会を開催している地域のバレーボール協会の方にお話を伺った。

岐阜県では「中学生ビギナー交流大会」を2019年に初めて開催した。

「初回は募集をしてもそれほどチーム数が集まるとは思っていませんでした。ですから会場は男子１面、女子１面のコートを取れる体育館を準備したのですが、男子10チーム女子15チームほどの応募があったので、先着順で男女７チームずつで締め切ることになりました」

と、当時を振り返るのは、岐阜県バレーボール協会の指導普及委員長、岡田武司氏だ。翌年はコロナ禍の影響で開催できなかったが、2022年にはコートが４面ある体育館で再開し、現在まで毎年行われているそうだ。

東海ブロック／岐阜県

「会場を広くして募集人数も増やしましたが、毎回、募集開始から１週間ほどで定員に達してしまうほど人気となっています」（岡田氏）

大会にはチーム単位での参加はもちろん、個人でも参加が可能。個人参加の場合は、個人参加の生徒たちでチーム編成をするという。さらに大会運営のサポートとして県内の高校のバレー部に所属する生徒たちも参加する。

「高校生たちは、個人で参加した子が孤立しないようサポートしてくれたり、技術的なアドバイスをしたり、試合で声かけをしてくれたりと、大会を盛り上げてくれます。参加資格は中学入学後にバレーボールを始めた１、２年生ですが、参加した１年生の中には、来年も参加したいので開催してほしいと言ってくれる子もいました。楽しんでくれたようです」（岡田氏）

大会の目的は技術の向上や勝ち負けを決めることではなく、バレーボールの楽しさを知って継続してもらうことなので、ボールに触れ、楽しむ機会を増やす工夫をしているとのこと。

「以前は最初にバレーボール教室をやっていましたが、昨年度からはやめて、最初にリーグ戦をやり、最後に順位を決めるトーナメント戦を行うようにしました。また、ボールをつなぐ楽しさを知ってもらえるよう、ルールもダブルコンタクトやキャッチなどの反則はできるだけ取らないようにしています」（岡田氏）

子どもたちは、普段はプレーすることがないような大きな会場での開催ということもあり、いい意味での緊張感をもちながら、通常の公式戦とは違う雰囲気でバレーボールを楽しんでいるそうだ。

関東ブロック／東京都

東京都は現在、毎年１月の第４日曜日に「ビギナーズカップ」と称して、「中学生ビギナー交流大会」を行っている。東京都の場合、参加チームが多いため、大会は１か所ではなく、複数の会場で行われるのだそうだ。そして、応募は同一校に在籍する生徒によって編成されたチーム単位となる。

「東京都の中体連の組織は11のブロックに分かれています。ですから、まず９月に各ブロックに募集をかけて、参加チームが決まったところで各学校からの交通の便などを考慮しながら、会場選びをし、組み合わせを考えます」（堀江氏）

と、話すのは東京都中体連（中学校体育連盟）バレーボール競技部の指導普及委員長、堀江朋一氏だ。たとえば直近の2026年１月25日に行われた令和７年度の「ビギナーズカップ」は、男子の部52チームが９会場、女子の部163チームが28会場に分かれて試合を行った。

「開催日は日曜日ですし、学校によっては会場まで距離があったり、交通費がかかったりしますから、学校や保護者の理解、協力が必要です。各学校の子どもたちも指導者もそうした問題をクリアして『よし、参加しよう！』という気持ちでやってくるので、共にバレーボールの楽しみを分かち合いたいという気持ちがあると思います」（堀江氏）

のびのびとプレーを楽しむ子どもたち大会のために集まった東京都の中学生たち

実際、子どもたちはバレーボールを楽しむことはできているのだろうか。

「１月というと、１年生が中学に入学してからバレーボールをはじめて10ヵ月程度が経っていますから、サーブがネットを越えるようになったとか、うまく打てるようになった、となる時期です。そうした、ちょうど同じようなレベルの子たちで試合ができるので、毎回、子どもたちは活き活きとした表情で、のびのびとプレーしています。その姿を見ると、開催までは大変ですがやる価値はあるなと手応えを感じています」（堀江氏）

以前、日本大学と日本体育大学の体育館を借りて大会をした縁から、現在は、両大学を中心に、早稲田大学や中央大学など関東大学バレーボール連盟に所属する大学生が大会をサポートしているそうだ。

「大学生が『パスする前にはこうするんだよ』『スパイクはこうだよ』とか、声を出しながら実演してくれるので、最初は恥ずかしそうにプレーしていた子たちも、『すごい！』と言いながら、自分もやってみるようになります。中学生にとっては、そういったチャレンジのきっかけ、殻をひとつ破る機会になっていると思います。また大学生にとっても、教員や指導者を目指している場合は、教え方を学ぶいい機会にもなっている他、自分は小学生の時から、当たり前のようにバレーボールをやってきたけれど、こんな風に伸び伸びと、楽しくプレーしていた頃もあったなと、初心を思い出すような機会にもなっているようです」（堀江氏）

子どもたちの可能性を伸ばすマルチスポーツ的視点東京都の「ビギナーズカップ」で活き活きとバレーボールを楽しむ中学生たち

この他にも、たとえばビギナーだけではチームを作れないような場合は各チーム経験者が２人までは入っていい。ただし経験者はスパイクを打ってはいけない、必ずセッターをやらなければいけないといった独自ルールを作って大会を開催している地域もあるという。こうした取り組みによって、競技人口が増えることはバレーボール界にとって意義のあることだが、同時に子どもたちの成長、スポーツ界全体にとっても意義があることだと大竹氏は話す。

「日本のスポーツに対する考え方の１つに、ある競技をやり始めたら、それを徹底的に追求しながらずっとそのスポーツを続けていくというのがあると思います。でも、小中学生の段階では、まだその競技が自分に合っているかどうかは、わからないと思うんです。これは私の考えですが、マルチスポーツ的な考えを持ちながら指導をしていくと、子どもたちが、私はあれもできる、これもできるといったように、スポーツ全般の魅力に気付くことができる。そうすれば、子どもたちはスポーツ全体の中で幅広い視野を持つことができるんじゃないでしょうか」

バレーボールはボールをキープしてはいけない特殊なスポーツで、だからこそ、味方の選手たちの動き、ネットを挟んだ相手選手の動きを見て、自分がどう動くべきか瞬時に判断しなくてはいけない。大竹氏は、この大会を通じて、そうした視野を広げ、判断力を養えるバレーボールの魅力を、一人でも多くの子どもたちに広めていきたいと語ってくれた。

「中学生ビギナー交流大会」に参加した子どもたちの多くが、「中学生からでは遅い」ではなく、「中学生からでも楽しめる」「いつからだって上手くなる可能性がある」ということに気づき、バレーボールを楽しんでいる。バレーボールに限らず、さらに言えばスポーツに限らず、どんなことも遅いということはなく、まずはチャレンジする、そして楽しむことで、さまざまな可能性が広がっていくということを、この大会は教えてくれているのではないだろうか。

text by Kaori Hamanaka（Parasapo Lab）

写真提供：岐阜県バレーボール協会／東京都中学校体育連盟