夏の山道を自転車で下るのは最高に気持ちがいい。だが、その代償が現金と身分証の紛失となれば話は別だ。投稿を寄せた大阪府に住む30代の男性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、ある夏の日、奈良県某市の山頂にある蕎麦屋を訪れた際、とんだ災難に見舞われた。絶品の蕎麦を堪能し、自転車で下り坂を軽快に駆け抜けて降りていた時のことだ。爽快なサイクリングが一転…ポケットから消失したものふとポケットに手を入れた瞬