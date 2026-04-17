面接ではときに、信じられない質問を受けることがある。投稿を寄せた50代男性（新潟県）は、ある企業の面接で、嫌がらせでしかない質問をされた経験があるという。男性がとある関西企業の面接を受けた時のこと。面接自体が圧迫だったそうで、それだけでも気が滅入るというものだが、最後に面接官から耳を疑う一言が飛び出した。失礼すぎる質問に「会場を逃げる様に去りました」「長い事独身だけれど君ゲイですか？」これには男性が