藤井孝男さん橋本内閣で運輸相を務めた藤井孝男（ふじい・たかお）さんが13日午前7時44分、急性心筋梗塞のため東京都の自宅で死去した。83歳。岐阜県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻南七子（ななこ）さん。後日、お別れの会を開く予定。1981年の参院岐阜選挙区補欠選挙に自民党から立候補し初当選した。93年に衆院へくら替えし、97年に橋本内閣の運輸相として初入閣。2003年には自民党総裁選にも出馬した。郵