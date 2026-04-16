新潟市中央区万代1丁目で16日午前9時ごろ、「包丁を持った男に切り付けられた女性がいる」という通報が警察にありました。警察や消防によりますと、20代女性が刃物でケガをしたということです。警察から「20代女性が首や左手付近をけがしている」と消防に出動要請があり、女性を救急搬送しました。現場は新潟市中央区の繁華街・万代シテイの一角です。警察によると、銃刀法違反の疑いで現場付近にいた容疑者の男を現行犯逮捕したと