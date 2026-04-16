職場でトラブルばかり引き起こす人は、自分が原因であることに気付かないようだ。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食）は、派遣スタッフとして勤務していたコンビニの「店担当社員」に辟易していたそう。その振る舞いは、現場を私物化する「王様」そのものだという。（文：篠原みつき）何様？「外国人スタッフや客を見下している言動が多々見受けられる」男性によれば、その社員は自分の非を一切認めないどころか、周囲に