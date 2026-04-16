静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が15日までに、インスタグラムを更新。ネモフィラとのショットを披露した。佐々木アナは「ネモフィラの花言葉は『どこでも成功』だそうこの春から新しい環境で頑張る方に届きますように」と願い、ネモフィラを背景にしたさわやかな写真をアップした。佐々木アナはフリルノースリーブのワンピースを着用。タイトなシルエットで美スタイルを際立たせている。この投稿にフォロワーからは「マ