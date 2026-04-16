女優の新川優愛（32）、平祐奈（27）、トラウデン直美（26）が15日、都内で応援アンバサダーを務める「2027ミス・ティーン・ジャパン」の開催発表会見に出席した。新川は昨年に続き特別審査員も務める。応募者へのメッセージを求められると、夢をかなえるために努力を重ねることの大切さを訴え「間もなく3歳になる長女にも“やりたいことだけじゃなくて、やりたくないこともやらなきゃ駄目”と教えています」と話した。長女