阪神・藤川監督が目に見えない「立石効果」を指摘した。ドラフト1位の金の卵が「左手首関節炎」から14日にファームで実戦復帰。この動きが1軍にポジティブな連鎖反応を起こしたと分析した。「本当に不思議なものでね。立石が復帰するというタイミングで前川がね（活躍した）。これはどうしてもあるんですよ。こうして選手がたくましく育っていく」14日の前川のマルチ安打は、ライバルへの対抗心が伏線になった可能性がある。