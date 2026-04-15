◇アジアチャンピオンズリーグ2準決勝第2戦G大阪3―0（2試合合計3―1）バンコク・ユナイテッド（2026年4月15日ラジャマンガラ）G大阪がクラブ10個目のタイトルに王手を掛けた。敵地でバンコク・ユナイテッド（タイ）に3発快勝。2試合合計3―1で、逆転ファイナルを決めた。「チームのために何としてでも決めたいと思っていた。結果に表れて良かった」。火付け役になったのはMF山下諒也だった。前半19分、ゴール前の混戦か