◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）不振に苦しむ広島・小園が適時二塁打を放った。1―0の6回1死二塁で打席に入り、マラーの初球の直球を捉えて左中間へ。貴重な追加点を挙げ「ずっとチームに迷惑をかけていたので、遅くなったが1本出て良かった」と振り返った。WBCに出場し、開幕前の調整が難しかった。4日の阪神戦の第2打席で安打を放って以降、この試合前まで23打席で無安打。この日終了後の打率