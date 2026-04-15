元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。衝撃の掃除方法を明かし、スタジオ出演者らを笑わせた。「手間抜き家事を極めた女」が大集合。キッチンペーパーやペーパータオルで掃除を済ます話で盛り上がった。すると、大橋も「丈夫なペーパータオルを使ってまして」と切り出し、「床がちょっと汚れたなと思った時に2枚置き