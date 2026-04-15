◇パ・リーグ京セラドーム（2026年4月15日西武1―3オリックス）育成出身で2年目の西武・佐藤太陽がうれしいプロ初アーチを放った。0―3の7回2死。ペルドモの147キロのツーシームを捉えて右翼スタンドへ。プロ初アーチに「レギュラーを狙っていく中、いいタイミングで1本出た。ここからが頑張りどころ」と力を込めた。佐藤は神奈川大から24年育成ドラフト2位で入団。1年目の昨年7月に支配下登録され、1軍デビューも果