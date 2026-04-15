国の史跡、阿南市の「若杉山辰砂採掘遺跡」で4月15日、遺跡へ渡る橋の完成を記念した橋の渡り初め式が行われました。阿南市水井町の若杉山辰砂採掘遺跡は、弥生時代後期から古墳時代初頭にかけて、古墳の石室を塗るためなどに用いられた「辰砂（しんしゃ）」と呼ばれる赤色の顔料の元となる鉱物の採掘跡です。阿南市では一般公開を目指し、2025年から整備を始め、15日に遺跡へ渡る橋の渡り初め式が行われました。式には、岩佐市長