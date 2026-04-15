国と四国4県などでつくる「吉野川水系水利用連絡協議会」は、早明浦ダムの貯水率が回復していることから、4月16日以降、徳島用水などの取水制限を緩和すると発表しました。四国の水がめ、高知・早明浦ダムの貯水率は、15日の午前0時時点で83.2％と、平年並みまで回復しました。これを受け、国や四国4県などでつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、16日以降、取水制限の判断基準を「夏渇水」に変更し、第2次取水制限から第1次取水制