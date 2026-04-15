県内各地でクマの目撃が続いています。鹿角市では東北自動車道に入り込んだクマが一時、道路上に居座りました。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと15日午前9時30分ごろ、鹿角市八幡平下葛岡の東北自動車道で、上り線を走っていた車から道路上に居座る体長約50センチのクマ1頭が目撃されました。駆け付けた警察がサイレンを鳴らしたところ、フェンスの切れ目から道路外に出て、北東方向の山林に入っていっ