フェニックス・サンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ 日付：2026年4月15日（水） 開催地：PHXアリーナ（Phoenix） 最終スコア：フェニックス・サンズ 110 - 114 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのフェニックス・サンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリ&