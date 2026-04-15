歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2012年に他界した歌手・尾崎紀世彦さん（享年69）との思い出を語った。同番組で80代になった心境を聞かれ、「全然変わらない」と答えた尾藤。毎日のウオーキングで健康維持に努めているが、体力面では「やっぱり息切れすることは多々あります」と打ち明けた。現在も音楽活動を続ける尾藤は「コンサートの間もすぐに寝