歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2012年に他界した歌手・尾崎紀世彦さん（享年69）との思い出を語った。

同番組で80代になった心境を聞かれ、「全然変わらない」と答えた尾藤。毎日のウオーキングで健康維持に努めているが、体力面では「やっぱり息切れすることは多々あります」と打ち明けた。

現在も音楽活動を続ける尾藤は「コンサートの間もすぐに寝ちゃう」と告白。「今は亡き尾崎紀世彦さんが、ライブをよく見に来てくれて」と振り返った。

会場を訪れた尾崎さんが尾藤の楽屋へ向かうと、マネジャーが「今休んでます」と対応した。尾崎さんは「あいつ寝てるのかよ、イサオ起きろ！舞台と舞台の合間に寝たら声が出なくなるだろうが！気をつけろ」と注意したという。

そしてある時、尾崎さんのコンサートを訪れた尾藤が、休憩時間に会いに行くと、スタッフから「今、楽屋で休んでます」と言われた。尾藤が「おい、キヨ」と声を掛けると、尾崎さんが姿を現した。

尾藤は「ふと見たらココに畳の跡がついてる」と、頬を指し示しながら、「（自分に）“寝るなって言ったのに」と笑っていた。