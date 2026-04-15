◇パ・リーグ楽天3−2ソフトバンク（2026年4月14日みずほペイペイD）笑みはない。反省ばかりが残った。それでも、楽天の4年目の右腕・荘司はこの夜も白星をつかみ取った。「自分としては反省するところしかないけど、中継ぎの皆さんに抑えてもらい、勝って良かったなと思う」1点先制した直後の4回。「大事だと思って入って、慎重にいきすぎた」と先頭・柳町への四球から3連打などで逆転を許した。それでも2失点で踏み