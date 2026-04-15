仕事と私生活が互いに良い影響を与える「ワークライフ・インテグレーション」。実現していると答えた人は約2割。働く人の本音に注目しました。仕事と私生活を分けて考えるワークライフ・バランス。今注目されているのが、両者が良い影響を与え合う「ワークライフ・インテグレーション」という考え方です。マイナビの調査では、私生活の充実と仕事の充実の関係性について聞いたところ、正社員の約7割が「私生活の充実」と「仕事の充