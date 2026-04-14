記事ポイントマレーシア留学フェア2026春は福岡・大阪・東京の3都市で開催し、565名が来場します。マレーシアの大学11校と語学学校1校の担当者が来日し、進学や奨学金を直接相談できる機会を提供します。次回のマレーシア留学フェアは名古屋・東京・仙台で開催し、参加校数は21校以上に拡充予定です。 マレーシア留学フェア2026春は、福岡、大阪、東京の3都市で開催した進学イベントです。マレーシアの大学や語学学校の担当者