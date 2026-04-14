進学像が深まる対話機会！ グローバルハブジャパン「マレーシア留学サポートセンター」

記事ポイント マレーシア留学フェア2026春は福岡・大阪・東京の3都市で開催し、565名が来場します。マレーシアの大学11校と語学学校1校の担当者が来日し、進学や奨学金を直接相談できる機会を提供します。次回のマレーシア留学フェアは名古屋・東京・仙台で開催し、参加校数は21校以上に拡充予定です。 マレーシア留学フェア2026春は福岡・大阪・東京の3都市で開催し、565名が来場します。マレーシアの大学11校と語学学校1校の担当者が来日し、進学や奨学金を直接相談できる機会を提供します。次回のマレーシア留学フェアは名古屋・東京・仙台で開催し、参加校数は21校以上に拡充予定です。

マレーシア留学フェア2026春は、福岡、大阪、東京の3都市で開催した進学イベントです。

マレーシアの大学や語学学校の担当者が来日し、学校選びや奨学金、留学後の進路まで具体的に相談できる場として多くの関心を集めます。

初開催の福岡会場を含む全3会場の来場者数は565名となり、累計来場者数は2,527名を突破します。

グローバルハブジャパン「マレーシア留学サポートセンター」

名称：マレーシア留学フェア2026春開催期間：2026年3月15日から3月22日まで開催都市：福岡・大阪・東京来場者数：565名累計来場者数：2,527名（過去6回開催）参加校数：12校（大学11校、語学学校1校）主催：マレーシア留学サポートセンター（グローバルハブジャパン株式会社）共催パートナー：EMGS（Education Malaysia Global Services）

マレーシア留学フェア2026春は、中高生や保護者、教育関係者がマレーシア進学を具体的に検討できるイベントです。

各校の担当者に直接相談できるブースは、学校ごとの雰囲気や学びの特色をその場で比べやすい場になっています。

セミナーはマレーシアの教育事情や奨学金制度を学べる内容で、留学後の生活や将来像まで見通しやすくしています。

会場に集まったスタッフの写真は、多くの来場者を迎えたイベントの活気と支える体制の厚みを伝えています。

福岡会場は初開催で高い関心を集めた

開催日：2026年3月15日会場：リファレンス大博多ビル所在地：福岡県福岡市博多区福岡で初開催

福岡会場は、マレーシア留学への関心の広がりを新しい地域で示した会場です。

大学ごとの学費や学部の特徴を直接聞ける相談機会は、進学先を具体的に比較したい来場者にとって実感のある情報収集につながっています。

会場写真は担当者と来場者が向き合う距離の近さを感じさせ、初めての参加でも相談しやすい雰囲気を伝えています。

大阪会場は学費や奨学金の具体像をつかめる場になった

開催日：2026年3月20日会場：桃山学院高等学校 アンデレ館8階所在地：大阪府大阪市阿倍野区相談内容：学費、奨学金、学校ごとの特徴

大阪会場は、費用面と学びの環境をあわせて検討したい来場者の関心を集めました。

大学の担当者から奨学金の詳細や学校ごとの違いを直接聞ける場は、インターネットだけでは得にくい判断材料を得られる機会になっています。

会場写真は多くの来場者がブースを巡る様子を映し、進学先を前向きに比較する熱量を感じさせます。

東京会場は通訳や卒業生の参加で進学後の姿を描きやすくした

開催日：2026年3月22日会場：AP浜松町所在地：東京都港区通訳対応、卒業生との交流

東京会場は、進学後の学びや生活をより具体的に想像しやすい相談機会を用意しました。

通訳のサポートや卒業生との交流は、授業やキャンパス生活、進路選択への不安をその場で解消しやすくしています。

会場写真は多くの参加者が説明に耳を傾ける様子を捉え、将来の選択肢を真剣に探る空気を伝えています。

次回開催は名古屋・東京・仙台で参加校数を拡充する

名古屋会場：2026年4月29日 11時00分から16時00分まで名古屋会場：プライムセントラルタワー名古屋駅前店東京会場：2026年5月3日 11時00分から17時00分まで東京会場：ベルサール神田仙台会場：2026年5月4日 11時00分から16時00分まで仙台会場：宮城県仙台二華中学校・高等学校参加費：無料（事前予約制）参加校数：21校以上に拡充予定

次回のマレーシア留学フェアは、より多くの地域でマレーシア進学の情報に触れられる機会を広げます。

参加大学と語学学校は21校以上に増える予定で、初参加校も加わることで進学先の比較検討がさらにしやすくなります。

告知画像は開催情報をひと目で把握しやすく、留学を考え始めた段階でも参加しやすいイベントであることを伝えています。

マレーシア留学フェア2026春は、学校選びから奨学金、卒業後の進路までを一度に相談しやすい進学イベントです。

大学担当者や卒業生の声に直接触れられる機会は、海外進学を具体的な選択肢として考えたい読者に大きな安心感を与えてくれます。

次回開催は参加校数も拡充されるため、より幅広い比較検討をしたい人にも魅力的です。

マレーシア留学フェア2026春の紹介でした。

よくある質問

Q. マレーシア留学フェアではどのような相談ができますか？

A. マレーシア留学フェアでは、学校ごとの特徴、学費、奨学金、入学条件、英語力の目安、現地生活、卒業後の進路などを相談できます。

Q. マレーシア留学フェア2026春には何校が参加しましたか？

A. マレーシア留学フェア2026春には、大学11校と語学学校1校の計12校が参加します。

Q. 次回のマレーシア留学フェアはいつ開催されますか？

A. 次回は2026年4月29日に名古屋、5月3日に東京、5月4日に仙台で開催予定です。

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