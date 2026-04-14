岐阜県の大手電子部品メーカー「イビデン」のホームページに、オンラインカジノとみられるサイトが表示される不具合があった問題で、イビデンは14日、閲覧できる状態まで復旧したと発表しました。大垣市に本社を置くイビデンでは13日午前7時半ごろ、ホームページに海外のオンラインカジノとみられるサイトが表示される不具合が発生し、閲覧を一時制限していました。イビデンはその後復