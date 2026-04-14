障がいを理由に一度はあきらめた自動車整備士への夢を、再び目指して奮闘する男性が徳島市にいます。「働きたい」、その純粋な想いに迫りました。 小さい頃から「車」が大好きでした。車が走る仕組みに興味が膨らみ、「ミニ四駆」づくりに明け暮れました。「いつかは自分の車を一から組み上げてみたい」大人になった今でも、その夢を追い続けています。新居卓也さん40歳。軽度の知的障がいがあります。 （新居卓也さん）