四国電力は4月14日、阿南市橘町の阿南発電所で唯一稼働中だった3号機を廃止すると発表しました。これに伴い、阿南発電所そのものが廃止となります。四国電力によりますと、阿南発電所は石油を燃料とする火力発電所で、1963年7月に1号機が運転を開始しました。その後、4号機まで建設され、橘湾の入り江を挟んで向かいにある橘湾発電所とともに、協力体制のもと運用されてきました。しかし、施設の老朽化などにより1・2・4号機が順次