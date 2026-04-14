テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）4th season（第4期）の第2話（通算68話）の先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】ラム＆ラインハルト大活躍？公開された『リゼロ』4期の場面カット同作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻す