『リゼロ』第4期の第2話あらすじ＆場面カット解禁 ラム「千里眼」で突破口を探る
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）4th season（第4期）の第2話（通算68話）の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】ラム＆ラインハルト大活躍？公開された『リゼロ』4期の場面カット
同作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1600万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。
■第68話「砂時間を越えろ」あらすじ
ラムやレム、メィリィも加わって、プレアデス監視塔のある魔境・アウグリア砂丘への挑戦の旅が始まった。しかしミルーラの町で聞いた「監視塔には四百年間だれも辿り着けてはいない」という話の通り、メィリィの加護で魔獣をいなし、砂風吹き荒れる『砂時間』をやり過ごしながら進むものの、塔との距離は何故か一向に縮まらない。ラインハルトをも阻んだ砂丘のカラクリに対し、ラムが『千里眼』で突破口を探る。
【画像】ラム＆ラインハルト大活躍？公開された『リゼロ』4期の場面カット
同作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
■第68話「砂時間を越えろ」あらすじ
ラムやレム、メィリィも加わって、プレアデス監視塔のある魔境・アウグリア砂丘への挑戦の旅が始まった。しかしミルーラの町で聞いた「監視塔には四百年間だれも辿り着けてはいない」という話の通り、メィリィの加護で魔獣をいなし、砂風吹き荒れる『砂時間』をやり過ごしながら進むものの、塔との距離は何故か一向に縮まらない。ラインハルトをも阻んだ砂丘のカラクリに対し、ラムが『千里眼』で突破口を探る。
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