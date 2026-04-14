イラン情勢が長引くことで原油だけだはなくナフサの供給も危うくなってきています。 4月14日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦がこの問題について語りました。 吉崎「ナフサは本当に心配です。今月いっぱいは何とかなるけど、来月はもう手当がついていないとか色々怖い話は聞きます」 長野「それって医療関係に大変な影響がありますよね」