4月1日、株式会社ロッテが「浮世絵ビックリマンチョコ」を4月21日から西日本先行で発売することを公表しました。4月1日ということで”エイプリルフールネタ”と思った人も多かったことでしょう。「ビックリマンキャラクターたちが江戸へタイムスリップした世界観をお楽しみください」という同社の担当者に事実確認のため話を聞きました。ーー浮世絵ビックリマンチョコはエイプリルフールネタではない？担当者：エイプリルフールネ