子どもが大学進学を機に家を出ると、生活の様子がわからない分、多くの母親は「ちゃんと食べているのだろうか」「困っていることはないだろうか」と落ち着かない気持ちになるものです。【漫画】進学で家を出た息子、元気かしら…よっしゃ、インスタで偵察したろ（全編を読む）子どもの独り立ちを喜びながらも、離れて暮らす不安は日ごとに膨らんでいきます。神奈川県在住のOさん（50代）も例外ではありませんでした。次男の一人暮