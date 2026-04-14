「ダースモールの歌うたって！」3歳の娘がある日突然口にしたお願い。ダースモールと言えば、「スターウォーズ」シリーズに登場する、赤と黒の刺青が特徴的なキャラクター。キャラクターの登場シーンで流れているBGMを“歌”だと認識しているのか⋯⋯と思いきや、娘さんが所望していたのは「スターウォーズ」とは関係のないとある有名ロックバンドの楽曲でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】